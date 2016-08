69 miljoen Dropbox-gebruikers gehackt

SAN FRANCISCO - Bij een hack van Dropbox zijn in 2012 wachtwoorden van 69 miljoen gebruikers buitgemaakt. Dat hebben bronnen binnen het cloudopslagbedrijf aan TechCrunch en Motherboard laten weten. De hack zelf was al bekend. Vorige week dwong het bedrijf gebruikers die sindsdien hun wachtwoord niet veranderd hadden om dat alsnog te doen.

Door ANP - 31-8-2016, 9:09 (Update 31-8-2016, 9:09)

In 2012 maakte Dropbox bekend dat er via een account van een werknemer een bestand met e-mailadressen van gebruikers was buitgemaakt. Het is opmerkelijk dat nu pas bekend is geworden dat daarbij ook wachtwoorden zijn gestolen. Overigens zijn alle buitgemaakte wachtwoorden wel op verschillende manieren versleuteld.