ANP Apple-event op 7 september

CUPERTINO - Apple houdt op 7 september zijn traditionele najaarsevent. Daar wordt waarschijnlijk de nieuwe iPhone 7 en iPhone 7 Plus gepresenteerd. Plaats van handeling is een theater in San Francisco. Apple heeft maandag de aankondiging van het event verstuurd. ''Zie je op de 7de'', staat in de uitnodiging.

Door ANP - 29-8-2016, 18:38 (Update 29-8-2016, 18:38)

In de afgelopen tijd zijn al wat specificaties van het nieuwe toestel uitgelekt, maar Apple heeft nog niets bevestigd. Zo zou het toestel betere camera's moeten krijgen. De smartphones zouden minstens 32GB aan geheugen moeten krijgen, met een maximum van 256GB voor de duurdere versies. De iPhone zou de aansluiting voor de koptelefoon kwijtraken.

Op het event wordt mogelijk ook een nieuwe Apple Watch gepresenteerd.

Apple presenteerde in september vorig jaar de iPhone 6S en 6S Plus en de iPad Pro. Ook kondigde het bedrijf Apple TV aan.