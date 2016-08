Zuckerberg op bezoek bij Paus

ROME - Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is maandag op audiëntie geweest bij de paus. Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan praatten met Franciscus over de manieren waarop communicatietechnologie gebruikt kan worden in de strijd tegen de armoede, liet een woordvoerder van de kerkvorst weten.

Door ANP - 29-8-2016, 15:12 (Update 29-8-2016, 15:12)

Zuckerberg gaf de paus een model van de door Facebook ontwikkelde Aquila-drone. Dat door zonne-energie aangedreven vliegtuig wil Facebook gaan gebruiken om arme landen van internettoegang te voorzien.

''Het was een ontmoeting die we nooit zullen vergeten'', schrijft de 32-jarige Zuckerberg op Facebook. ''Je kan zijn warmte en vriendelijkheid en hoezeer hij begaan is met het helpen van mensen voelen.''