Sync-dienst browser opera gehackt

ANP Sync-dienst browser opera gehackt

OSLO - De synchronisatiedienst van webbrowser Opera is gehackt. Dat heeft het Noorse bedrijf afgelopen weekeinde bekendgemaakt. De aanval is snel gestopt, maar mogelijk is er toch data buitgemaakt. Het gaat dan om wachtwoorden en loginnamen van gebruikers.

Door ANP - 29-8-2016, 9:02 (Update 29-8-2016, 9:02)

Opera benadrukt dat alle opgeslagen informatie versleuteld of 'hashed en salted' - een proces waarbij tekst eerst in een getal is omgezet en er daarna extra bits zijn toegevoegd' - is opgeslagen. Daardoor is het niet makkelijk om de informatie te gebruiken. Toch worden de 1,7 miljoen gebruikers van de synchronisatiedienst opgeroepen hun wachtwoord aan te passen. Ook roept Opera op om de wachtwoorden van andere sites die in de browser zijn opgeslagen opnieuw in te stellen.