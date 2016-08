Rus schuldig aan megahack

SEATTLE - Een Russische hacker is in Amerika schuldig bevonden aan een grote digitale roof. Roman Valerevitsj Seleznev alias Track2 had ingebroken in de kassa's en pinautomaten van Amerikaanse bedrijven. Hij liet er malware achter en kreeg zo tussen 2009 en 2013 ongeveer twee miljoen creditcardgegevens in handen.

Door ANP - 27-8-2016, 10:25 (Update 27-8-2016, 10:25)

Seleznev zorgde ervoor dat de gestolen creditcardgegevens naar servers in Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten werden gestuurd. Hij bundelde de informatie en verkocht die door aan criminelen. De totale schade van zijn werk bedroeg 169 miljoen dollar, omgerekend 151 miljoen euro.

Seleznev werd in 2014 opgepakt in de Malediven en daarna uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij hoort op 2 december zijn straf.