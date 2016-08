Website hint op nieuwe Duke Nukem-game

LOS ANGELES - Duke Nukem was een van de grote gamehits van de jaren negentig en twintig jaar na de release van de eerste Duke Nukem-game lijkt een nieuwe release op handen. Op de website DukeNukem.com is een teller geïnstalleerd die aftelt naar 1 september, de twintigste verjaardag van de game. Volgens The Next Web is het mogelijk ook de dag dat de nieuwe game wordt aangekondigd.

Door ANP - 26-8-2016, 18:03 (Update 26-8-2016, 18:03)

Nergens wordt overigens bevestigd dat er een nieuwe Duke Nukem in de maak is, maar spelontwikkelaar Gearbox Software heeft natuurlijk niet voor niets een website uit de grond laten stampen, zo is de gedachte. Als er een nieuwe game komt, lijkt het overigens eerder een remake te worden van het origineel dan een compleet nieuwe game.

Dat laatste is in 2011 namelijk al eens geprobeerd met Duke Nukem Forever, maar tot een succes heeft dat niet geleid. Het spel ontving voornamelijk slechte recensies.