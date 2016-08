'Apple verliest Lady Gaga-exclusive'

CUPERTINO - Apple had flink willen uitpakken met het nieuwe album van Lady Gaga, maar volgens Hits Daily Double steekt uitgever Universal een stokje voor een een-tweetje tussen Apple en Gagas platenlabel Interscope. Universal is het zat dat muziekdiensten elkaar beconcurreren met zogeheten exclusives.

Door ANP - 26-8-2016, 17:16 (Update 26-8-2016, 17:16)

In de muziekwereld wordt al een tijdje gesproken over het gebruik van exclusives als onderscheidende factor door muziekdiensten, maar nadat Frank Ocean zijn nieuwe plaat Blonde onlangs exclusief bij Apple Music uitbracht, is voor veel partijen in de muziekbranche de grens bereikt. Uitgevers en labels dreigen een speelbal te worden van bijvoorbeeld Apple en Spotify en ook voor muziekfans is het vervelend dat albums wel bij de ene dienst uitkomen, maar niet bij de andere.

Het label van Lady Gaga, Interscope is opgericht door Apples huidige muziekbaas Jimmy Iovine en voor Apple was het dan ook de uitgelezen kans om Gaga tot uithangbord van Apple Music te bombarderen. Lady Gaga is een van de best verkopende artiesten ter wereld en er is Apple veel aan gelegen om het werk van Gaga onbereikbaar te maken voor concurrenten als Spotify en Tidal. Door de opgelaaide discussie lijkt de deal nu van tafel. Universal wil volgens de website alles op alles zetten om een exclusivedeal te voorkomen.