ANP Koning krijgt in leer gebonden Bijbel

EISENACH - Koning Willem-Alexander krijgt bij zijn bezoek aan de Duitse deelstaat Thüringen een in leer gebonden Lutherbijbel. Voor koningin Máxima is er een zilveren ketting als cadeau. Dat meldt de Eisenacher Presse maandag. Die besteedde daags voor de komst van het Nederlandse koningspaar veel aandacht aan het bliksembezoek aan Eisenach.

Door ANP - 6-2-2017, 19:17 (Update 6-2-2017, 19:17)

Koning en koningin gaan daar naar de Wartburg, het grote kasteel boven het Duitse stadje. Daar werkte kerkhervormer Martin Luther bijna vijfhonderd jaar geleden aan de vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits. Hij legde daarmee mede de grondslag voor de Reformatie. Tot dan toe was de Bijbel niet in de 'taal die het volk spreekt' beschikbaar.

Het bezoek aan de Wartburg staat in het teken van Luther. Vandaar ook de Bijbel als cadeau voor Willem-Alexander. Na een rondleiding door het kasteel en het bezichtigen van het kamertje waar Luther werkte, volgt in het naastgelegen 'Romantik hotel auf der Wartburg' een 'themadiner' waar Luther eveneens centraal staat.

Hoteldirecteur Jens Dünnbier wilde aan de lokale editie van de Thüringische Landeszeitung niet verklappen wat er op het menu staat. Maar hij was wel lyrisch over de samenwerking met hof en ambassade. "Dat is bij andere staatshoofden wel anders geweest", aldus Dünnbier. Het koningspaar overnacht ook in zijn hotel om vervolgens woensdagmorgen te vertrekken naar Erfurt.