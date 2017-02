120.000 bezoekers naar Hollanders in Huis

DEN HAAG - De expositie Hollanders in Huis in het Mauritshuis in Den Haag heeft 120.000 bezoekers getrokken. De tentoonstelling, met werk van onder anderen Johannes Vermeer, Jan Steen, Pieter de Hooch en Gerrit Dou, was wegens succes verlengd tot zondag. De werken maken deel uit van de Britse Royal Collection, waar koningin Elizabeth beheerder van is.

Door ANP - 6-2-2017, 13:23 (Update 6-2-2017, 13:23)

Het gebeurt volgens het museum zelden dat de vorstin zoveel werken tegelijk uitleent. Het ging in totaal om 22 Hollandse schilderijen. De expositie werd eind september geopend en onder de bezoekers was ook Catherine, de vrouw van de Britse prins William. Het was haar eerste zelfstandige reisbezoek als hertogin van Cambridge.