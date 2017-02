Deense royals geven ton aan arme kinderen

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe en haar man prins Henrik en kroonprins Frederik en zijn echtgenote kroonprinses Mary hebben de portemonnee getrokken voor arme kinderen. Het viertal doneert in totaal 750.000 kronen (ruim 100.000 euro) aan een Deense goededoelenactie.

Door ANP - 5-2-2017, 13:19 (Update 5-2-2017, 13:19)

Margrethe en Henrik leveren een bijdrage van 500.000 kronen (ruim 67.000 euro) aan ‘Danmarks Indsamling’, Frederik en Mary maken 250.000 kronen (bijna 34.000 euro) over. Het geld komt uit de stichtingen van beide paren, maakte het Deense hof bekend.

Twaalf Deense goede doelen bundelen jaarlijks de krachten om onder de noemer Danmarks Indsamling geld in te zamelen. Dit jaar is het motto ‘geen kind moet hongerlijden’ en gaat de opbrengst naar landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Aan de jaarlijkse inzamelingsactie is een televisie-actie gekoppeld. Daaraan werkten in het verleden vaker leden van de koninklijke familie mee. Zo woonden Frederik en Mary in 2015 een deel van de rechtstreekse uitzending bij en spraken ze in 2013 reclamespotjes in voor de goededoelenactie.