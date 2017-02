Kroonprinses Mary blaast 45 kaarsjes uit

KOPENHAGEN - Het is feest in Denemarken. Kroonprinses Mary viert zondag haar 45e verjaardag. De echtgenote van kroonprins Frederik viert haar verjaardag volgens Billed Bladet in privékring.

Door ANP - 5-2-2017, 11:11 (Update 5-2-2017, 11:11)

De van oorsprong Australische Mary wordt in de watten gelegd door haar man en vier kinderen, prins Christian (11), prinses Isabella (9) en de zesjarige tweeling prinses Josephine en prins Vincent. Ook Frederiks broer prins Joachim en diens vrouw prinses Marie worden, net als vrienden van het kroonprinselijk paar, verwacht op het Frederik VIII Paleis.

Veel Denen feliciteren hun kroonprinses via Facebook. Op het bericht van het Deense hof over Mary’s verjaardag werd binnen twee uur tijd al honderden keren gereageerd.