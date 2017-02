Kroonprins Frederik rockt bij Metallica

ANP Kroonprins Frederik rockt bij Metallica

KOPENHAGEN - Kroonprins Frederik van Denemarken is vrijdagavond opnieuw in de Royal Arena in Kopenhagen te vinden. De concert- en sportzaal is nog amper een week open maar de prins weet nu al de weg. Dit keer is hij er niet om de zaal te openen maar om bij het eerste concert te zijn: Metallica.

Door ANP - 3-2-2017, 22:06 (Update 3-2-2017, 22:06)

De rockband is de eerste die een concert geeft in de Royal Arena. Na vrijdag volgen zondag, dinsdag en donderdag nog drie shows van Metallica. Later staan ook concerten van supersterren als The Weeknd, Drake, John Mayer en Bruno Mars gepland.

Vorige week opende Frederik het stadion op klassieke wijze door een lintje door te knippen. Hij kreeg daarna een rondleiding. Of de prins vrijdag gezelschap heeft meegenomen, is niet bekend.