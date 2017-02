Meer bezoekers voor koningsdagsfeest Alkmaar

ANP Meer bezoekers voor koningsdagsfeest Alkmaar

ALKMAAR - De vijfde editie van SLAM! Koningsdag in Alkmaar biedt dit jaar plaats aan 30.000 bezoekers. Vorig jaar bezochten 25.000 bezoekers het evenement bij het AZ-stadion in Alkmaar.

Door ANP - 3-2-2017, 14:05 (Update 3-2-2017, 14:05)

SLAM! streek tijdens de troonswisseling in 2013 in Alkmaar neer om de binnenstad van Amsterdam te ontlasten van feestvierende jongeren. Het feest was de afgelopen jaren steeds uitverkocht. Om aan de groeiende vraag te voldoen, heeft de organiserende radiozender SLAM! besloten dit jaar meer bezoekers toe te laten. Binnenkort maakt de radiozender bekend welke dj's op 27 april naar Alkmaar komen.

Ook het Kingsland Festival maakt zich dit jaar op voor de vijfde editie. De organisatie van Kingsland maakte vrijdag bekend dat dj's Tiësto, Afrojack, Martin Garrix en Fedde Le Grand op Koningsdag door het land reizen. Het Kingsland Festival wordt dit jaar georganiseerd in Amsterdam, Den Bosch, Groningen en voor het eerst in Maastricht en Oldenzaal.