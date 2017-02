Collier van prinses Diana weer onder de hamer

ANP Collier van prinses Diana weer onder de hamer

NEW YORK - Een collier dat prinses Diana kort voor haar dood droeg wordt binnenkort geveild. Diana droeg de halsketting in juni 1997 tijdens een balletvoorstelling van The English National Ballet, het sieraad wordt daarom aangeprezen als het Zwanenmeer-collier.

Door ANP - 3-2-2017, 11:22 (Update 3-2-2017, 11:22)

Volgens het New Yorkse veilinghuis Guernsey’s is de halsketting met vijf grote parels en 178 diamanten ruim 11,1 miljoen euro waard. Diana droeg het sieraad eenmalig. De bijpassende oorringen, die destijds nog niet af waren, droeg ze niet tijdens de galavoorstelling van Het Zwanenmeer in de Royal Albert Hall in Londen.

In december 1999 werd de halsketting bij hetzelfde veilinghuis in New York geveild voor ruim 605.000 euro. De huidige eigenaren, een koppel uit Oekraïne, geloven dat het sieraad inmiddels bijna in waarde is verdubbeld.

Op 31 augustus is het twintig jaar geleden dat de Britse prinses in Parijs verongelukte.