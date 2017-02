Abdullah heeft goed gesprek met Donald Trump

ANP Abdullah heeft goed gesprek met Donald Trump

WASHINGTON - Koning Abdullah van Jordanië heeft donderdag een gesprek gehad met de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. De twee troffen elkaar voor aanvang van het National Prayer Breakfast.

Door ANP - 2-2-2017, 22:18 (Update 2-2-2017, 22:18)

Het Witte Huis liet diverse media weten dat Abdullah en Trump ‘een goed gesprek’ hadden. Wat er precies is besproken, is niet bekend. Volgens het Jordaanse persbureau Petra bespraken de twee staatshoofden ‘de strategische banden tussen de twee landen’.

Abdullah en Trump hadden het ook over de burgeroorlog in Syrië en het vredesproces tussen de Palestijnen en Israëli’s. De grote vraag is of ook is gesproken over het verhuizen van de Amerikaanse ambassade in Israël. Trump wil de ambassade in Jeruzalem in plaats van Tel Aviv, Abdullah en andere leiders in de regio zijn daar fel tegenstander van.

De koning en president spraken volgens Petra af op korte termijn verder te praten. Rond Abdullahs volgende bezoek aan de Verenigde Staten wordt een topconferentie georganiseerd.