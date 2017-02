Koningspaar doet veel voor jarig Oranje Fonds

UTRECHT - Het Oranje Fonds viert donderdag zijn vijftien jarig bestaan. De verjaardag valt samen met de kristallen bruiloft van Willem-Alexander en Máxima. Het fonds was dan ook het cadeau dat hen aan de vooravond van hun huwelijk op 02-02-02 werd overhandigd tijdens een groot feest in de Amsterdam Arena.

2-2-2017

Willem-Alexander en Máxima werden beschermpaar van het Oranje Fonds, waarin het in 1948 opgerichte Juliana Fonds was opgenomen. "Twee fondsen onder één oranje vlag. Het ene jong en een beetje onstuimig. Het andere op leeftijd en met een schat aan ervaring. Samen sterk", zei Willem-Alexander daarover bij het vijfjarig bestaan.

Het Fonds zet zich op allerlei manieren in voor een betere en meer sociale samenleving. Zo worden initiatieven als Burendag en NL Doet ondersteund en jaarlijks zijn er de Appeltjes van Oranje, met een steeds wisselend thema, zoals beloning voor succesrijke projecten en programma's in alle uithoeken van het koninkrijk. "We zijn er intensief bij betrokken", zei de koning een aantal jaren geleden en de cijfers onderschrijven dat.

Beschermpaar

Het beschermpaar heeft sinds 2003 niet minder dan 187 bezoeken afgelegd in het kader van de werkzaamheden of bemoeienissen van het Oranje Fonds. Het leeuwendeel daarvan was voor Máxima die 96 keer de deur uitging tegen 56 maal door Willem-Alexander. Samen tekenden ze nog eens voor 35 activiteiten, waaronder dertien keer voor de uitreiking van de Appeltjes van Oranje.

Willem-Alexander mocht dat één keer alleen doen. In 2007 namelijk was zijn vrouw na de geboorte van prinses Ariane nog met zwangerschapsverlof. De meeste bezoeken waren in Zuid-Holland, mede doordat in Den Haag de Appeltjes worden overhandigd.

De Randstad, waar ook de meeste Nederlanders wonen, is ook het vaakst bezocht tegen slechts vier bezoeken elk in Zeeland, Flevoland en Zeeland en vijf in Groningen. Op de kaart van het Koninkrijk staan evenwel oranje stippen van Saba tot Maastricht en van Stadskanaal tot Curaçao. Alleen de Waddeneilanden zijn al die jaren overgeslagen.