ANP Kristallen bruiloft koningspaar

WASSENAAR - Koningin Máxima is haar trouwdag niet vergeten. Dat bleek woensdag tijdens de les met kinderen van de 'weekendschool on tour' in Haarlem. Op een vraag naar haar achtergrond en hoe ze naar Nederland was gekomen antwoordde ze onder meer dat ze 'morgen' alweer vijftien jaar getrouwd was. In haar mimiek maakte ze duidelijk dat dit al best weer een lange tijd was, waaraan onder meer een jaar in België en vijf jaar in New York voorafgingen.

Door ANP - 2-2-2017, 7:19 (Update 2-2-2017, 7:19)

Van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is bekend dat ze hun trouwdag al jarenlang markeren met een samenkomst met het bruidspersoneel van hun huwelijk. Willem-Alexander en Máxima hebben nooit losgelaten of ze vaste gebruiken hebben stil te staan bij hun bruiloft op 02-02-02. De publieke agenda, voor zover nu al bekendgemaakt is donderdag leeg, maar dat wil niet zeggen dat achter de paleisdeuren of in Wassenaar niet wordt gewerkt.

Het huidige koningspaar houdt ook na vijftien jaar graag details over huwelijksdag en huwelijksreis voor zich. Zelfs de gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland, Dame Patsy Reddy, kreeg vorig jaar geen duidelijk antwoord op haar vraag tijdens het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan haar land waarom ze in 2002 Nieuw-Zeeland hadden uitgekozen voor hun huwelijksreis. Dat behoort tot de familiegeheimen en die worden misschien nog wel beter bewaakt dan de kroonjuwelen.

Een kristallen bruiloft is niet echt aanleiding voor een groot feest. Bovendien heeft de koning, zoals hij het zelf vorige maand formuleerde, een ontmoeting met ene meneer Abraham in het vooruitzicht wanneer hij op 27 april vijftig wordt. Het ligt in de lijn van verwachting dat Willem-Alexander behalve met Koningsdag ook op andere wijze zijn verjaardag zal vieren.