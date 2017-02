Charles 'koning van ballonknopen'

ANP Charles 'koning van ballonknopen'

BOREHAMWOOD - Prins Charles beschikt over onvermoede kwaliteiten. Tijdens een bezoek aan een joodse school in Borehamwood maakte de prins van een ballon zijn eigen kroon, meldt The Telegraph.

Door ANP - 1-2-2017, 21:42 (Update 1-2-2017, 21:42)

Tijdens de rondgang door de school kwam de Prins van Wales langs een groep leerlingen die ballonfiguren aan het maken waren voor ernstig zieke kinderen. Charles ging spontaan in op de uitnodiging om mee te doen. Een lange blauwe ballon paste hij eerst om zijn hoofd voor de goede maat, waarna hij er op vakkundige wijze een kroon van knoopte.

Rabbi Zeidman van de stichting Gift was onder de indruk van de prestatie van de prins en merkte op het een uitstekende, koninklijke kroon te vinden. “Degene die deze kroon krijgt zal zeker weten dat hij is gemaakt door de prins”, aldus de rabbi. "De prins was geweldig, met nog wat oefening kan hij wel de koning van het ballonknopen worden."