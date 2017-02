Prins Constantijn in maart naar Texas

ANP Prins Constantijn in maart naar Texas

AUSTIN - Prins Constantijn opent volgende maand in Austin in de Amerikaanse staat Texas het 'Take Over House'. Dat is een eigen podium voor de Nederlandse creatieve industrie tijdens meerdaags festival en beurs SXSW, hetgeen staat voor South by South West.

Door ANP - 1-2-2017, 19:42 (Update 1-2-2017, 19:42)

Prins Constantijn verricht de opening op 12 maart in zijn hoedanigheid als aanjager en speciaal vertegenwoordiger van nieuwe innovatieve bedrijven, ook wel start-ups genoemd. De jongere broer van koning Willem-Alexander heeft die functie sinds vorige zomer, als opvolger van Neelie Kroes.

In het Nederlandse paviljoen zijn onder meer de vier grote steden vertegenwoordigd. Volgens Rotterdam is SXSW een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, start-ups en artistieke producties.'

Vorige maand was Constantijn ook al in de Verenigde Staten, met een handelsmissie onder aanvoering van minister Henk Kamp van Economische Zaken. In maart gaat de prins ook naar China, op uitnodiging van internetgigant Alibaba.