Bernardo Guillermo wenst vervolging Trump

NEW YORK - Bernardo Guillermo, de oudste zoon van prinses Christina en neef van koning Willem-Alexander, vindt dat het Amerikaanse hooggerechtshof de nieuwe president Donald Trump moet vervolgen voor landverraad.

Door ANP - 1-2-2017, 18:05 (Update 1-2-2017, 18:05)

Bernardo Guillermo heeft deze week een petitie ondertekend waarin het hooggerechtshof daarom wordt gevraagd. Dat vermeldt de website waarop de petitie staat en dat meldt hij zelf op Facebook. De actie heeft inmiddels 56.000 steunbetuigingen.

Het verraad van Trump zou onder meer bestaan uit zijn geheime contacten met Rusland, het verzoek aan de Russen om de computers van de Democratische Partij te hacken en de weigering zich te ontdoen van zijn buitenlandse belangen.

Op landverraad - zoals oorlog voeren tegen de VS of het helpen van de vijand, in dit geval Rusland - staat volgens artikel 18, sectie 2381 van de Amerikaanse federale wet in het uiterste geval de doodstraf.

Op het publieke deel van zijn Facebookpagina heeft Bernardo Guillermo alleen maar verwijzingen naar acties tegen de Amerikaanse president.