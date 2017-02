Iedereen wil na anatomieles dokter worden

HAARLEM - Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een enthousiast onthaal gekregen bij haar werkbezoek aan de IMC Weekendschool on Tour in Haarlem. Daar kreeg ze een goede indruk hoe leerlingen op een bijzondere manier extra kennis opdoen - buiten schooltijd, maar wel in de vertrouwde omgeving van de eigen school.

Door ANP - 1-2-2017, 16:54 (Update 1-2-2017, 16:54)

De leerlingen, tussen negen en veertien jaar, hebben allemaal een andere achtergrond. Er zijn jongeren die als vluchteling met hun ouders naar Nederland zijn gekomen - een derde van de groep komt uit Syrië - maar net zo goed kinderen van expats en Poolse of Bulgaarse arbeiders en ondernemers. Ze krijgen doordeweeks les in de Internationale Taalklas, die momenteel 180 leerlingen met 50 verschillende nationaliteiten telt, en hebben de 'weekendschool on tour' als zeer welkom extraatje.

Daar komen ze in contact met aspecten van de samenleving, aan de hand van gastlessen door bijvoorbeeld kunstenaars, sterrenkundigen of zoals woensdag artsen van de Spaarne Gasthuis Academie. Die behandelden anatomie en lieten de kinderen op een T-shirt de behandelde organen als hart, lever en longen tekenen. Op die manier doen ze praktische kennis op, leren ze nieuwe woorden en kunnen ze een beeld vormen van wat ze later misschien willen worden. Er gingen in elk geval veel handen omhoog toen Máxima vroeg wie er dokter wilde worden. De koningin was nuchter: "Volgende week is het misschien piloot."

"Gaat u hier nog een keer komen?", vroeg Lana, die eerder al om een 'knuffel' had gevraagd toen ze de koningin een boek overhandigde over dit bijzondere extra onderwijs. De meeste kinderen waren niet verlegen of terughoudend in hun contact met Máxima. Niet alleen vuurden ze veel vragen op haar af, de uit Syrië afkomstige Saja plaatste ook onverschrokken de stethoscoop op de koningin om haar hartslag te horen. "Ik hoor niks", zei ze verbaasd, maar na een beetje beter luisteren bleek dat Máxima wel degelijk een kloppend hart heeft.