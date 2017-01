'Elizabeth voor het blok met komst Trump'

LONDEN - De beslissing van de Britse premier Theresa May om de Amerikaanse president Donald Trump uit te nodigen voor een staatsbezoek, komt veel te vroeg. Dat schrijft de voormalig Britse topambtenaar van Buitenlandse Zaken Peter Ricketts in een open brief in The Times.

Door ANP - 31-1-2017, 12:58 (Update 31-1-2017, 12:58)

May heeft koningin Elizabeth in een 'moeilijke positie' gebracht, vindt Ricketts. Normaal gesproken worden Amerikaanse presidenten nooit in het eerste jaar uitgenodigd. Hij vraagt zich dan ook af waarom Trump 'zo'n uitzonderlijke eer' verdient. "Het zou veel verstandiger zijn geweest om af te wachten wat voor president hij wordt alvorens de koningin te adviseren hem uit te nodigen", zegt hij. "De koningin is nu in een bijzonder lastig parket gebracht."

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken William Hague denkt dat Elizabeth zich wel zal redden, zegt hij The Daily Telegraph . Hij wijst erop dat de koningin in het verleden regelmatig twijfelachtige leiders over de vloer heeft gehad. "Ze zal geen moeite hebben met een brutale miljardair uit New York."

Veel Britten hebben liever niet dat Trump naar het Verenigd Koninkrijk komt. Een petitie tegen zijn komst werd al meer dan 1,6 miljoen keer ondertekend. Downing Street, het kantoor van premier Theresa May, liet in het weekeinde weten vooralsnog geen reden te zien de uitnodiging in te trekken.