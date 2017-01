Felipe neemt afscheid van president Ecuador

MADRID - Koning Felipe van Spanje heeft maandag afscheid genomen van president Rafael Correa van Ecuador. Correa bezocht de koning op het Zarzuela paleis in Madrid.

Door ANP - 30-1-2017, 13:41 (Update 30-1-2017, 13:41)

De Ecuadoraanse president arriveerde zaterdag in Spanje, maandag is de laatste dag van zijn bezoek. Correa is nog maar even president. De Ecuadoranen gaan volgende maand naar de stembus. Op Correa, die sinds januari 2007 president is van het land, kunnen ze niet meer stemmen.

Correa bezocht Felipe op een bijzondere dag, zijn 49e verjaardag. Voordat de heren achter gesloten deuren in gesprek gingen, feliciteerde hij de koning. Felipe nam de felicitaties met een glimlach en een knikje in ontvangst, is te zien in een video van ABC Spain.