Margrethe bekijkt opgegraven schatten

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe is zaterdag in het Nationaal Museum in Kopenhagen aanwezig bij de opening de 'Danefæ-tentoonstelling' met door amateur-archeologen gevonden voorwerpen.

Door ANP - 28-1-2017, 16:27 (Update 28-1-2017, 16:27)

'Danefæ' is een wettelijk begrip in Denemarken. Het zijn goederen van waarde die aan niemand toebehoren, zoals munten uit de Vikingtijd en andere archeologische vondsten. Deze zijn volgens de Deense wet van de staat en de vinder moet de 'danefæ' afstaan aan het museum, dat ze voor toekomstige generaties bewaart.

Koningin Margrethe heeft zelf belangstelling voor archeologie en heeft meegewerkt aan opgravingen. Vandaar ook haar interesse in de door het museum georganiseerde 'Danefædag', waar tal van lezingen en onderzoekspresentaties worden gehouden ten behoeve van amateurarcheologen en andere geïnteresseerden.

Op de tentoonstelling zijn onder meer zes armbanden, één zilveren en vijf van goud, uit de Vikingperiode te zien, en een 50,5 cm lang vuurstenen bijl uit de Neolithische periode.