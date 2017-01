Duizenden documenten koning George digitaal

LONDEN - Het Britse koninklijk huis heeft zaterdag duizenden documenten uit de tijd van koning George III online gezet. De collectie, de Georgian Papers genaamd, bevat brieven en andere persoonlijke documenten van de Britse vorst die regeerde van 1760 tot zijn dood in 1820. In de afgelopen jaren zijn de stukken, in totaal zo'n 350.000, allemaal gedigitaliseerd.

Door ANP - 28-1-2017, 13:32 (Update 28-1-2017, 13:32)

Onder de documenten bevindt zich een uiteindelijk ongebruikte brief waarin George in 1783 zijn abdicatie aankondigde. De brief schreef hij tijdens een politieke crisis gedurende de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

George III verloor tijdens zijn regeerperiode veel overzeese koloniën. Hij werd als krankzinnig gezien en daardoor verkeerd begrepen. Door historici werd hij vaak aangeduid als 'mad king George'. Tegenwoordig wordt gedacht dat de vorst een zeldzame ziekte had.