William dit jaar wel naar uitreiking Bafta’s

ANP William dit jaar wel naar uitreiking Bafta’s

LONDEN - Prins William woont over ruim twee weken de uitreiking van de Bafta’s bij. Nadat hij de uitreiking van de Britse filmprijzen in 2016 en 2015 oversloeg, besloot de hertog van Cambridge dit jaar wel op de rode loper te verschijnen.

Door ANP - 27-1-2017, 20:44 (Update 27-1-2017, 20:44)

Kensington Palace kondigde vrijdag aan dat William en zijn vrouw Catherine op 12 februari de awardshow bijwonen. William is sinds 2010 voorzitter van de British Academy of Film and Television Awards (Bafta). Hij kreeg vorig jaar veel kritiek toen bekend werd dat hij voor het tweede jaar op rij niet naar de uitreiking ging. Voor Catherine wordt het de eerste keer dat ze de awardshow bijwoont.

De hertog en hertogin van Cambridge komen volgende maand veel internationale filmsterren tegen. William zal ook een prijs uitreiken.

De film La La Land is ook bij de Bafta’s de grote kanshebber. De musicalfilm is genomineerd in de belangrijkste categorieën zoals film, acteur (Ryan Gosling) en actrice (Emma Stone). Ook de films Arrival en Nocturnal Animals ontvingen eerder deze maand meerdere Bafta-nominaties.