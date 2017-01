Thialf krijgt weer koninklijke opening

HEERENVEEN - Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmorgen het vernieuwde ijsstadion Thialf officieel geopend. De schaatsbaan in Heerenveen was begin deze maand al in gebruik genomen door de sporters zelf, die in Thialf het Europees kampioenschap afwerkten.

Door ANP - 27-1-2017, 16:09 (Update 27-1-2017, 16:09)

Thialf is klaar voor de toekomst, zo liet bestuursvoorzitter Cees Roozemond weten in zijn openingstoespraak. Na de 50 miljoen euro kostende 'vernieuwbouw' is de klimaatbeheersing op en top. Met vijfduizend zonnepanelen op het dak wordt enorm bespaard op de energierekening en met een innovatielab en ijskenniscentrum wordt nadrukkelijk gestreefd naar een plek als 'hart' van de schaatswereld.

Willem-Alexander genoot van zijn rondleiding door het stadion, en maakte ook kort kennis met diehardfans die in de zogenoemde Friese bocht van Thialf stonden opgesteld en die werden opgejuind door het welbekende dweilorkest. De 'kening' werd onthaald alsof hij net wereldkampioen was geworden, en schudde tientallen handen. Even later kwam hij ook Sven Kramer tegen, die op het laatste moment had besloten om een paar baantjes te trekken op de ijsbaan.

Aan het slot van de bezichtiging keerde Willem-Alexander terug aan de rand van de baan om bloemen uit te reiken aan de deelnemers aan de estafettekoers shorttrack. Ook onthulde hij bij vertrek nog een plaquette die aan zijn heropening van Thialf herinnert - een nieuwe gedenkplek na de opening een halve eeuw geleden door prinses Christina.