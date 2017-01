Elizabeth en Philip naar expositie over Fiji

NORWICH - Koningin Elizabeth en prins Philip hebben vrijdag hun eerste officiële uitje van het nieuwe jaar. In het Sainsbury Centre for Visual Art in Norwich bezoeken ze de tentoonstelling Fiji: Art & Life in the Pacific. Elizabeth was lange tijd ook koningin van Fiji, een eilandstaat in de Stille Zuidzee.

Door ANP - 27-1-2017, 10:55 (Update 27-1-2017, 10:55)

Aan de expositie is drie jaar voorbereiding vooraf gegaan. Verschillende musea in Engeland, Schotland, Duitsland en Fiji hebben kunstwerken uitgeleend, zoals schilderijen, foto's, keramiek, textiel, ivoor en schelpen. "Het is de meest uitgebreide tentoonstelling die ooit over Fiji en de kunst van Fiji is samengesteld", aldus de organisatoren.

De koningin maakt het uitstapje vanuit Sandringham bij Norfolk waar ze nog tot de eerste week van februari verblijft. Vorige week bezocht ze zonder aankondiging de plaatselijke afdeling van het Women's Institute. Daarmee ontzenuwde ze voorlopig de aanzwellende geruchten over haar verslechterde gezondheid.