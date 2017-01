Prinses Margarita breidt juwelenlijn uit

ANP Prinses Margarita breidt juwelenlijn uit

WAALRE - Prinses Margarita komt met een uitbreiding van haar juwelencollectie 'Leaves'. Maandag presenteert zij in Waalre nieuwe ontwerpen van de door de natuur geïnspireerde 'bladeren' die naar haar ontwerp zijn vervaardigd door Röell Diamonds and Jewels uit Antwerpen.

Door ANP - 26-1-2017, 21:11 (Update 26-1-2017, 21:11)

De nieuwe collectie bestaat uit 'gekleurde bladeren', zo liet een woordvoerder van de prinses alvast weten. De oorspronkelijke collectie van zeven sieraden was gebaseerd op impressies die Margarita had opgedaan in de natuur. "De patronen van takken en bladeren fascineerden me", zei ze destijds.

De fascinatie leidde tot een grafische voorstelling van bladeren - in het Engels 'leaves' - voor oorhangers, halskettingen, een haarspeld en een ring. Margarita lette erop dat de diamanten voorzien waren van een keurmerk ten teken dat ze op verantwoorde manier waren gewonnen, in conflictvrije gebieden.

Tweelingbroer

Ze moest ook wel. Haar tweelingbroer Jaime had zich als Nederlands grondstoffenambassadeur ingezet om ervoor te zorgen dat alleen nog dat soort diamanten wordt gebruikt.

De door Margarita ontworpen juwelen zijn ook gedragen door andere leden van de koninklijke familie, onder wie prinses Laurentien op Prinsjesdag in 2015.