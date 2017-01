Haakon en Andrew bezoeken onderwijsbeurs BETT

LONDEN - De Noorse kroonprins Haakon heeft donderdag in Londen samen met de Britse prins Andrew een bezoek gebracht aan BETT, voorheen bekend als 'British Educational Training and Technology Show'. Dat is de sinds 1985 gehouden onderwijsbeurs voor iedereen die te maken heeft met informatietechnologie.

Door ANP - 26-1-2017, 20:34 (Update 26-1-2017, 20:34)

Haakon en Andrew maakten een rondwandeling over de beurs in het ExCeL en praatten met verschillende standhouders. Beide prinsen zijn in eigen land actief op het gebied van innovatie en nieuwe technieken. Andrew steunt in Buckingham Palace met grote regelmaat presentaties door jonge ondernemers en startups. Bij een zogenoemde 'pitch at the palace' kunnen die hun plannen en producten aan een grote publiek en investeerders presenteren. Een van de startups die daardoor opviel, SAM labs, werd nu door Andrew en Haakon bezocht.

Kroonprins Haakon nam zijn Britse collega vervolgens mee naar de Noorse stands, waar hij het Noorse klaslokaal opende en in een toespraak wees op het belang van onderwijstechnologie (EdTech). Daarmee kunnen ook kinderen worden bereikt die nu verstoken blijven van onderwijs, zoals kinderen in vluchtelingenkampen.