ANP Japanse premier wil meer leden keizershuis

TOKIO - De Japanse premier Shinzo Abe heeft donderdag in het parlement een controversieel voorstel gedaan om te voorkomen dat de keizerlijke familie een tekort houdt aan mannelijke troonopvolgers. Hij wil zijtakken van de familie die in het verleden zijn afgesneden weer keizerlijke status gegeven. "Daar ben ik altijd al voorstander van geweest", aldus de premier, die werd geciteerd in de Japan Times.

Door ANP - 26-1-2017, 20:30 (Update 26-1-2017, 20:30)

Op dit moment zijn er maar vier troongerechtigde prinsen in het keizershuis: kroonprins Naruhito (56), zijn broer Akishino (51) en diens zoontje Hisahito (10) en prins Hitachi (81), de broer van keizer Akihito. Aan prinsessen daarentegen is geen gebrek, maar Abe wil van de mogelijkheid van vrouwelijke troonopvolging niet weten.

Bijkomend probleem is dat prinsessen die met een burger huwen - en dat is voor hen de enige optie sinds het snoeien van de zijtakken - automatisch hun lidmaatschap van de keizerlijke familie verliezen. Er is een handvol trouwgerechtigde dames in het keizershuis, maar die zijn over een paar jaar allemaal de deur uit en verdwenen.

Volgende generatie

Abe speelt nu met de gedachte om nakomelingen van voormalige leden van de keizerlijke familie, die na de Amerikaanse bezetting aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hun status verloren, weer in het keizershuis op te nemen zodat het aantal mannen weer toeneemt. "Er moet goed over worden nagedacht", aldus Abe.

Een van zijn voorgangers voer tien jaar geleden een andere koers. Toen werd serieus overwogen om ook vrouwen op de troon te laten komen. Kroonprins Naruhito heeft een dochter, en zijn broer Akishino heeft twee dochters. De onverwachte geboorte van prins Hisahito in 2006 riep alle beraadslagingen een halt toe. Er was immers ook in de volgende generatie weer een mannelijke nakomeling.