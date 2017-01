Belgisch koningspaar ontvangt NAVO-top

BRUSSEL - De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde hebben ook donderdag een nieuwjaarsreceptie gehouden. Dit keer kwamen verschillende vertegenwoordigers van de NAVO langs op het Koninklijk Paleis in Brussel.

Filip en Mathilde ontvingen donderdag ook de permanente vertegenwoordigers bij de Noord-Atlantische Raad, het oudste politiek bestuursorgaan van de NAVO. Ook de Officieren Generaals van SHAPE, het centrale commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO, en de leden van het Internationaal Secretariaat en de Militaire Vertegenwoordigers bij de NAVO kwamen langs.

Woensdag was er ook al een nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Brussel. Toen brachten Filip en Mathilde de beste wensen over aan de hoofden van de Europese instellingen die in Brussel zijn gevestigd. Ook vertegenwoordigers van de Europese Unie kwamen woensdag langs op het paleis.