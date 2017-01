Prinses Laurentien beloont ‘taalhelden’

UTRECHT - Prinses Laurentien heeft donderdagmiddag drie ‘taalhelden’ in het zonnetje gezet. In Utrecht reikte ze de jaarlijkse Taalheldenprijzen uit aan drie mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen.

Door ANP - 26-1-2017, 17:19 (Update 26-1-2017, 17:19)

De Taalheldenprijzen gingen dit keer naar Dicky Gingnagel, Floor van Kan en Sita Goedendorp. Dicky, die zich al ruim tien jaar inzet als taalambassadeur, kreeg de aanmoedigingsprijs in de categorie taalcursisten. Met zijn persoonlijke verhaal laat hij zien dat er iets moet worden gedaan aan laaggeletterdheid. Floor won in de categorie taalbegeleiders, omdat ze al jarenlang taalmaatjes en taalvragers aan elkaar koppelt. Sita is specialist lezen en laaggeletterdheid en coördinator Taalhuis, verbonden aan Bibliotheek Eemland. Voor haar werk kreeg ze de Taalheldenprijs in de categorie bruggenbouwers.

Laurentien gaf de winnaars hun prijzen en bedankte alle deelnemers voor hun bijzondere inzet. Dat deed ze tijdens de TaalHelden viplunch. Voor de Taalheldenprijzen van Stichting Lezen & Schrijven werden dit jaar 144 mensen aangemeld. Een onafhankelijke jury, bestaand uit onder anderen Wendy van Dijk en Pieter van den Hoogenband, koos per categorie de winnaar.