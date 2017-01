'Majesteitsschennis' uit Duitse strafwet

BERLIJN - De Duitse regering vindt het begrip 'majesteitsschennis' volkomen uit de tijd. Het kabinet-Merkel heeft woensdag dan ook besloten de omstreden paragraaf 103 uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Dat artikel bepaalt dat belediging van instellingen en vertegenwoordigers van buitenlandse staten strafbaar is, met een vrijheidsberoving van maximaal drie jaar.

Door ANP - 25-1-2017, 18:02 (Update 25-1-2017, 18:02)

"Het idee van 'majesteitsschennis' stamt uit een lang vervlogen tijd, het past niet meer in ons strafrecht", zei minister van Justitie Heiko Maas. De regeling is achterhaald en overbodig. "Belediging van een buitenlands staatshoofd is en blijft strafbaar, maar niet meer of minder dan bij een willekeurig ander persoon", voegde hij eraan toe.

Paragraaf 103 kreeg vorig jaar grote aandacht doordat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich erop beriep om tv-presentator Jan Böhmermann voor de rechter te slepen. De satiricus maakte Erdogan belachelijk in een 'smaadgedicht'. Juridische vervolging bleef uit.