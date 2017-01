Laurentien trapt Voorleesdagen af

ANP Laurentien trapt Voorleesdagen af

ALMERE - Met een verhaal over een walvis heeft prinses Laurentien woensdagochtend het startsein van de Nationale Voorleesdagen gegeven. De echtgenote van prins Constantijn las in Almere-Stad voor uit het boek De kleine walvis, aan kinderen uit groep 1 en 2.

Door ANP - 25-1-2017, 9:39 (Update 25-1-2017, 9:39)

Het verhaal is geschreven en geïllustreerd door de Britse kinderboekenauteur en illustrator Benji Davies. Hij won in 2014 de Oscar’s First Book Prize met The Storm Whale. Het boek werd in 2015 door Edward van de Vendel in het Nederlands vertaald als De kleine walvis. Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het boek als Prentenboek van het Jaar 2017.

De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Doel van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met 6 jaar.

De Voorleesdagen worden altijd afgetrapt met het Voorleesontbijt. Laurentien werkt daar al jaren met veel enthousiasme aan mee.