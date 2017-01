Prinses Caroline wordt zestig jaar

MONACO - Prinses Caroline van Monaco is maandag zestig jaar geworden. Haar verjaardag is tevens haar trouwdag, van haar derde huwelijk in 1999 met prins Ernst August van Hannover. Hij gaf haar een dochter, Alexandra, een hogere koninklijke rang, maar weinig geluk. Het paar is al jaren niet meer samen gezien.

Door ANP - 23-1-2017, 7:22 (Update 23-1-2017, 7:22)

Caroline is lange tijd de 'eerste dame' geweest van het vorstendom aan de Middellandse Zee. Eerst toen haar moeder prinses Grace in 1982 bij een auto-ongeluk om het leven kwam, en na het overlijden van haar vader prins Rainier in 2005 naast broer Albert die zo lang ongetrouwd was. Pas in 2011 kon ze het stokje overdragen aan prinses Charlène, al bleef Caroline een rol spelen in Monaco.

Caroline heeft een bewogen en bij vlagen zeer tumultueus leven achter zich. Ze rebelleerde al vroeg tegen het strakke paleisleven, koos expres verkeerde vrienden en minnaars en huwde op 21-jarige leeftijd tegen beter weten in met rokkenjager Philippe Junot. Twee jaar later kwam Caroline tot inkeer en haar tweede huwelijk in 1983 met de Italiaan Stefano Casiraghi was een betere keuze. Met hem kreeg ze drie kinderen: Andrea, Charlotte en Pierre.

Bootongeluk

In oktober 1990 sloeg het noodlot toe toen Stefano door een bootongeluk om het leven kwam. Caroline leidde lang een teruggetrokken leven en kwam pas eind jaren negentig weer in de schijnwerpers. Ze trouwde met Ernst August, en zes maanden later werd hun dochter geboren. Maar ook de prins van Hannover bleek uiteindelijk niet de ware, al is het paar voor de wet nog steeds bij elkaar.

Prinses Caroline bekommert zich om haar talrijke goede doelen, en om haar uitdijende schare kleinkinderen. Het zijn er drie, met nummer vier - bij zoon Pierre en vrouw Beatrice - op komst.