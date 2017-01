Thai maken beelden voor Bhumibol

NAKHON PATHOM - De Thai zijn nog steeds druk in de weer met het voorbereiden van de crematie van koning Bhumibol. Niet alleen de triomfwagen die later dit jaar wordt gebruikt bij de uitvaart wordt zorgvuldig opgeknapt, ook wordt hard gewerkt aan het tijdelijke crematorium dat naast het koninklijk paleis in Bangkok moet verrijzen.

Door ANP - 18-1-2017, 15:44 (Update 18-1-2017, 15:44)

In een grote loods in de stad Nakhon Pathom worden beelden gemaakt van Hindu-goden. Zij krijgen een plek op Senam Luang, het veld naast het paleis in Bangkok waar het tijdelijke koninklijke crematorium komt. Het materiaal voor de beelden, veelal hout, is vorige maand naar de stad in Centraal-Thailand gebracht.

Een datum voor de crematie van koning Bhumibol is nog steeds niet geprikt. Hij stierf in oktober op 88-jarige leeftijd. Zijn zoon Vajiralongkorn is vorige maand met terugwerkende kracht formeel tot koning benoemd. Vajiralongkorn is nog niet officieel gekroond; de kroning vindt plaats na de crematie van Bhumibol.