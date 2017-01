Felipe en Letizia openen grote toerismebeurs

MADRID - De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben woensdag in anderhalf uur tijd een reis om de wereld gemaakt. Het Spaanse koningspaar opende in Madrid de grote toerismebeurs FITUR en wandelde langs de kraampjes van verschillende landen.

Door ANP - 18-1-2017, 14:57 (Update 18-1-2017, 14:57)

Felipe en Letizia namen volgens Spaanse media wat langer de tijd bij de stands van Italië en Turkije. Het paar liet zich door de directeur van het Italiaans toerismebureau bijpraten over de situatie in het land. Midden-Italië werd woensdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Bij de stand van Turkije condoleerden Felipe en Letizia de Turkse onderminister van Cultuur en Toerisme met de doden die op nieuwjaarsdag vielen bij de aanslag op een nachtclub in Istanbul.

Het Spaanse koningspaar had tijdens zijn rondgang over de beurs vooral aandacht voor de Spaanse gebieden en Latijns-Amerikaanse landen die zich presenteerden. Argentinië kon op bijzondere aandacht rekenen omdat het land dit jaar een centrale plaats inneemt op de toerismebeurs.

FITUR wordt voor de 37e keer gehouden in Madrid. Letizia maakte ook vorig jaar een rondje over de beurs, Felipe liet toen verstek gaan vanwege de politieke crisis in Spanje. FITUR, waar niet alleen landen maar ook reisorganisaties, hotels en bedrijven zich presenteren, trok vorig jaar ruim 230.000 bezoekers.