Koningspaar ontvangt buitenlandse diplomaten

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima houden woensdag hun tweede Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer zijn het de buitenlandse diplomaten die in het Koninklijk Paleis Amsterdam worden ontvangen. Dinsdag kwamen vertegenwoordigers uit de onderwijswereld langs.

Door ANP - 18-1-2017, 9:11 (Update 18-1-2017, 9:11)

De leden van het corps diplomatique en vertegenwoordigers van internationale organisaties krijgen niet alleen van Willem-Alexander en Máxima de beste wensen. Ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn woensdag weer bij de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Máxima zit een paar uur na de receptie in het vliegtuig naar Zwitserland. De koningin is tot en met vrijdagochtend bij het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos. Ze woont de jaarlijkse conferentie bij in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling.

In Davos spreekt Máxima met onder meer regeringsvertegenwoordigers over het toegankelijker maken van financiële diensten. Vrijdagochtend houdt ze een toespraak over het onderwerp.