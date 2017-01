Koningspaar neemt tijd voor onderwijzers

ANP Koningspaar neemt tijd voor onderwijzers

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben dinsdag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam tijdens de traditionele nieuwjaarsontvangst ruim de tijd genomen om te praten met de speciaal uitgenodigde vertegenwoordigers uit de onderwijswereld. "De koning luisterde goed en stelde scherpe vragen", vertelde docent Michiel Hermans van het Blaericumcollege uit Venlo na afloop van de bijeenkomst.

Door ANP - 17-1-2017, 21:16 (Update 17-1-2017, 21:16)

Naast de gebruikelijke genodigden uit de wereld van politiek en bestuur - van minister-president Mark Rutte tot de politieke voormannen uit het parlement en de burgemeesters van de grote steden - hadden dit jaar veertig mensen uit het onderwijs een invitatie gekregen. Koning en koningin namen aan de gesprekken niet alleen vanuit hun functie deel maar ook als geïnteresseerde ouders, met drie schoolgaande dochters.

Van Hermans wilde de koning weten hoe zijn school tot 'sportiefste school van Nederland' was verkozen. Aan Hermans' collega Gerard Jacobs vroeg koningin Máxima naar het contact tussen leerkrachten en ouders, een onderwerp dat haar als ouder ook bijzonder bezighield. "Een bijzondere ervaring", aldus beide Limburgse leerkrachten die voor het eerst een bezoek brachten aan het paleis. "Zo goed verzorgd, zo goed georganiseerd", meenden ze ook.

Het koningspaar, dat nog tot in de avond in het paleis bleef, kan woensdag opnieuw enkele honderden handen schudden wanneer er een nieuwjaarsontvangst is voor de in Nederland gestationeerde diplomaten.