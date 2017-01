Felipe bezoekt kernreactor Saudi-Arabië

ANP Felipe bezoekt kernreactor Saudi-Arabië

RIYAD - De Spaanse koning Felipe heeft tijdens zijn driedaags bezoek aan Saudi-Arabië de tijd genomen om King Abdullah City te bekijken. Op de laatste dag van zijn reis kreeg Felipe uitleg over de kernreactoren van het land.

Door ANP - 16-1-2017, 13:45 (Update 16-1-2017, 13:45)

Saudi-Arabië is van plan zestien kernreactoren te bouwen, de laatste twee moeten in 2030 klaar zijn. Felipe was onder de indruk van het ambitieuze project en zei dat Spanje ‘vastbesloten is samen te werken met Saudi-Arabië om de diversificatie van energiebronnen te ondersteunen’.

Voordat Felipe een rondleiding kreeg door King Abdullah City ontbeet hij met Spaanse zakenlui. Na zijn bezoek aan de kernreactoren bezocht de koning de kamer van koophandel in Riyad. Daar sprak hij wederom met vertegenwoordigers van het zakenleven.

Grote projecten

Felipe zei blij te zijn dat Spanje en Saudi-Arabië belangrijke handelspartners zijn op het gebied van hightech producten. “Grote projecten zijn toevertrouwd aan Spaanse bedrijven: een aanzienlijk deel van het nieuwe metronet van Riyad, belangrijke water- en elektriciteitsprojecten en de ontwikkeling van de petrochemische industrie.”

De Spaanse koning begon zaterdag aan zijn driedaagse officiële bezoek aan Saudi-Arabië. Felipe zou in november al naar het land van koning Salman gaan, maar toen werd de reis uitgesteld vanwege het overlijden van prins Turki, een broer van koning Salman. De vorsten ontmoetten elkaar zondag.