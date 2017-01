Laatste koning Rwanda begraven

ANP Laatste koning Rwanda begraven

NYANZA - Kigeli V Ndahindurwa, de laatste koning van Rwanda, is zondag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Kigeli V overleed in oktober op tachtigjarige leeftijd in de Verenigde Staten, waar hij in ballingschap leefde. Hij is begraven in Nyanza, ooit de hoofdstad van het koninkrijk Rwanda.

Door ANP - 16-1-2017, 10:03 (Update 16-1-2017, 10:03)

Kigeli V is begraven naast zijn halfbroer en voorganger, koning Mutara III Rudahigwa. Bij de uitvaart waren zo’n 3000 mensen, meldt Reuters. Onder hen was de Rwandese minister van Sport en Cultuur, Julienne Uwacu. Zij beloofde dat de regering de overige leden van de koninklijke familie ‘blijft steunen’.

Sommige familieleden van Kigeli V vonden de komst van de minister ongepast. Zij hadden, gezien de status van de overledene, een hoger geplaatste regeringsfunctionaris verwacht. In hun ogen behandelt Rwanda Kigeli V nog altijd met te weinig respect.

Discussie

Onder de nabestaanden is ook discussie ontstaan over Kigeli’s opvolger. Vorige week werd in een Facebookbericht aangekondigd dat een in Groot-Brittannië woonachtige neef van de oud-vorst de nieuwe troonpretendent is. Kigeli’s familie sprak die berichten zondag tegen. Over wie in hun ogen de troonpretendent is, lieten de nabestaanden zich niet uit.

Kigeli, een Tutsi, kwam in 1959 op de troon na de plotselinge en mysterieuze dood van zijn halfbroer. Een maand na zijn aantreden kwamen de Hutu’s in opstand tegen de Tutsi’s, wat uitliep op een bloedbad.

In 1961, na een referendum waarin de bevolking stemde voor een einde van het koninkrijk, werd Kigeli naar Tanzania gedeporteerd. Hij woonde in verschillende Afrikaanse landen tot de Verengde Staten hem in 1992 politiek asiel verleenden. Vanuit het buitenland bleef Kigeli zich inzetten voor de Rwandezen, onder meer met zijn eigen stichting die opkomt voor vluchtelingen uit het land.