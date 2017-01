Haakon en Mette-Marit naar Davos

ANP Haakon en Mette-Marit naar Davos

DAVOS - Het Noorse kroonprinselijk paar Haakon en Mette-Marit is vanaf maandag een paar dagen in Davos voor het bijwonen van een deel van het Wereld Economisch Forum (WEF) en een aantal bijeenkomsten die daarmee verband houden.

Door ANP - 15-1-2017, 14:52 (Update 15-1-2017, 14:52)

Het Forum waarbij zo'n drieduizend deelnemers worden verwacht, begint dinsdag met een toespraak van onder meer de Chinese president Xi Jinping. Er zijn zoals gebruikelijk een flink aantal koninklijke deelnemers aan de jaarlijkse jamboree van staatshoofden, regeringsleiders, zakenmensen, wetenschappers en invloedrijke personen uit verschillende disciplines.

Koningin Máxima reist woensdag af naar Zwitserland, na de nieuwjaarsontvangst voor diplomaten in Amsterdam. De koningsparen van België en Jordanië zijn dan ook al in Davos waar aanspreekbaar en verantwoord leiderschap één van de hoofdthema's van gesprek is.