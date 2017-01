Koning Abdullah wijzigt regering Jordanië

AMMAN - De Jordaanse koning Abdullah heeft zondag zijn regering opgeschud. De vorig jaar mei aangetreden premier Hani Mulki mocht blijven zitten maar in het kabinet zijn vijf nieuwe ministers aangesteld. Daartoe behoort ook de koninklijk adviseur Ayman Safadi die door de koning is beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken.

Door ANP - 15-1-2017, 14:16 (Update 15-1-2017, 14:16)

Het was al de tweede keer in een jaar tijd dat de samenstelling van de regering werd gewijzigd. Jordanië probeert zich militair en economisch staande te houden in een regio die aan alle kanten in vuur en vlam staat, met de dreiging van IS, 655.000 Syrische vluchtelingen binnen de grenzen en een toenemende staatsschuld.

Het IMF heeft Jordanië opdracht gegeven de schulden aan te pakken, maar dat heeft weer tot onrust geleid onder de bevolking. IS, dat delen van de buurlanden Syrië en Irak controleert, heeft herhaaldelijk gedreigd om Jordanië aan te vallen en een einde te maken aan het bewind van koning Abdullah die de strijd tegen de terreurbeweging actief ondersteunt.