ANP Elizabeth ook deze zondag weer naar kerk

FLITCHAM - Koningin Elizabeth is zondag opnieuw naar de kerk gegaan, tot opluchting van de Britse media die daarin een teken zagen dat de Britse vorstin inderdaad is hersteld van de zware verkoudheid die haar rond kerst en oud en nieuw binnenhield in haar vakantieverblijf Sandringham.

Door ANP - 15-1-2017, 14:03 (Update 15-1-2017, 14:03)

De in het paars geklede koningin ging naar de kerk van het naburige dorpje Flitcham en werd onder meer vergezeld door haar neef David Armstrong-Jones, zoon van wijlen prinses Margaret en haar vrijdag overleden ex-echtgenoot Lord Snowdon. Door dat overlijden heeft David nu een nieuwe titel gekregen en gaat hij voortaan door het leven als tweede graaf van Snowdon.

Koningin Elizabeth kwam vorige week zondag voor het eerste weer buiten. Ze blijft tot begin februari in Sandringham, waar ze op 6 februari ook de dag markeert dat haar vader koning George VI in 1952 overleed en zijzelf koningin werd. Pas na die datum hervat ze haar werkzaamheden in Londen.