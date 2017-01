Charles schrijft boek over klimaatverandering

ANP Charles schrijft boek over klimaatverandering

LONDEN - Prins Charles is in de pen geklommen om mee te werken aan een boekje over klimaatverandering. De Britse troonopvolger gaat daarin onder meer in op de mogelijke kansen en oplossingen. Dat heeft co-auteur Tony Juniper onthuld in Britse media.

Door ANP - 15-1-2017, 13:54 (Update 15-1-2017, 13:54)

Het boekje wordt uitgegeven door de Britse uitgeverij Ladybird, het best bekend van haar kinderboeken waarin bepaalde onderwerpen op eenvoudige wijze worden uitgelegd. Climate Change telt 52 pagina's en is onderdeel van een serie speciaal voor volwassenen. Naast Juniper werkt ook Emily Shuckburgh aan de uitgave mee.

"Zijne koninklijke hoogheid, Emily en ik hebben hard moeten werken om ervoor te zorgen dat elk woord raak is, terwijl tegelijkertijd de juiste afbeeldingen ervoor moeten zorgen dat ons punt duidelijk wordt", aldus Juniper. Hij hoopt dat het boek de 'tand des tijds' doorstaat.

Climate Change komt op 26 januari uit.