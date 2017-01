Vorsten nemen afscheid van ambassadeurs

STOCKHOLM - Koningin Margrethe van Denemarken ontvangt maandagmorgen de Amerikaanse ambassadeur Rufus Gifford in afscheidsaudiëntie in het Christian IX-paleis in Kopenhagen. Bijna tegelijkertijd neemt de Zweedse koning Carl Gustaf in het Koninklijk Paleis in Stockholm afscheid van de Amerikaanse ambassadeur Azita Raji.

Door ANP - 14-1-2017, 16:58 (Update 14-1-2017, 16:58)

De regeringswissel in Washington met het vertrek van president Barack Obama en de komst van Donald Trump, die volgende week aantreedt, zet op veel ambassades de draaideur in beweging en betekent dat op koninklijke agenda's een gaatje moet worden gevonden om afscheid te nemen van door Obama benoemde ambassadeurs.

Niet de carrière-diplomaten maar de vertegenwoordigers die hun aanstelling kregen als beloning voor steun aan de Democratische president of om andere meer politieke redenen - zo'n dertig procent van de Amerikaanse ambassadeurs. Trump heeft bepaald dat die ambassadeurs allemaal voor zijn inauguratie op 20 januari hun koffers moeten pakken. Met eventuele schoolgaande kinderen of andere belangen hield hij geen rekening.

Luxemburg

In Luxemburg heeft groothertog Henri daarom afgelopen week bij de nieuwjaarsreceptie in het paleis afscheid genomen van David McKean, die slechts een jaar in het groothertogdom is geweest. Koning Filip en koningin Mathilde deden donderdag hetzelfde met ambassadeur Denise Campbell Bauer bij hun nieuwjaarsontvangst. Ook zij moet weg, evenals de vertegenwoordigers bij Navo en Europese Unie.

Ook koningin Elizabeth ziet de Amerikaanse vertegenwoordiger in Londen, Matthew Barzun, vertrekken. Hij kreeg zijn aanstelling mede vanwege zijn bijdrage van 700 miljoen dollar aan de herverkiezing van Obama. Koning Willem-Alexander hoeft geen afscheid te nemen. Er is sinds het voortijdige vertrek vorig jaar van Timothy Broas geen Amerikaanse ambassadeur in Den Haag.