Lord Snowdon leidde stormachtig leven

LONDEN - Het overlijden vrijdag van Anthony Armstrong-Jones, beter bekend als Lord Snowdon, komt niet als een verrassing. De 86-jarige ex-echtgenoot van wijlen prinses Margaret had al jaren een slechte gezondheid en was gebonden aan een rolstoel. In 2014 schonk hij 130 originele afdrukken van zijn belangrijkste foto's aan de National Gallery in Londen, waarmee de voormalige society-fotograaf zijn artistieke nalatenschap veilig stelde.

Door ANP - 13-1-2017, 17:15 (Update 13-1-2017, 17:15)

Anthony Armstrong-Jones bracht kleur en humor in de Britse koninklijke familie. Hij leek een geschikte partner voor de eigenzinnige prinses Margaret, de jongere zus van koningin Elizabeth, met wie hij in mei 1960 trouwde. Het ging echter al snel mis. Beiden hadden aan één partner niet genoeg en Tony had geen zin om altijd de tweede viool te spelen ten opzichte van zijn zeer op haar koninklijke strepen staande echtgenote.

Margaret en Tony kregen twee kinderen, Viscount Linley en Lady Sarah die nog steeds op alle koninklijke hoogtijdagen komen opdraven en die het goed kunnen vinden met hun tante Elizabeth. Het koppel, dat al langer gescheiden levens leidde, ging in 1978 uit elkaar. Het betekende de eerste officiële scheiding in de koninklijke familie. Tony bleef op goede voet met de koningin en prins Philip en werd ook in latere jaren gevraagd hun officiële foto's te maken. Over prinses Margaret, die in 2002 overleed, bleef Snowdon discreet.

Privéleven

Van zijn privéleven maakte hij een potje. Hij hertrouwde eind 1978 met Lucy Lindsay-Hogg, met wie hij een dochter kreeg, Lady Frances Armstrong-Jones. Ook dit huwelijk eindigde in een scheiding nadat Lucy er achter kwam dat Tony vader was geworden van een zoon, Jasper, vrucht van een relatie met de journalist Melanie Cable-Alexander. Hij had ook jarenlang nog een maîtresse, Ann Hills, die in 1996 tot groot verdriet van Tony zelfmoord pleegde.

Een aantal jaren geleden werkte Armstrong-Jones mee aan een biografie waarin zijn spraakmakende leven en werk uitgebreid uit de doeken werd gedaan. 'Hij werd gedreven door werk en seks', aldus biografe Anne de Courcy. 'In zijn rijke leven bestonden langdurige relaties en slippertjes naast elkaar'.