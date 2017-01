Astrid neemt stuur even over van broers en pa

BRUSSEL - Prinses Astrid heeft vrijdag in de Expo op de Heizel in Brussel de 95ste Autosalon geopend. Vroeger was dat eerder een taak van haar autogekke broers Filip en Laurent, of van haar al even autoblik minnende vader Albert, maar voor het eerst sinds 2008 kreeg de prinses weer die opdracht.

Door ANP - 13-1-2017, 16:15 (Update 13-1-2017, 16:15)

Op 'het salon' zoals de Vlamingen zeggen, zijn dertien wereldprimeurs te zien zo lieten de organisatoren weten. Vrijdag mocht behalve prinses Astrid ook de pers alvast een kijkje nemen, vanaf zaterdag is het publiek een week lang welkom op de 'European Moto Show'. Er worden 440.000 bezoekers verwacht.