ANP Thaise premier krijgt tijd wet aan te passen

BANGKOK - Het tijdelijke, door de militaire junta aangestelde, parlement van Thailand heeft vrijdag unaniem een aantal amendementen aangenomen op het interim-handvest waardoor het mogelijk is de reeds aangenomen nieuwe grondwet alsnog te wijzigen. Die wijzigingen zijn nodig omdat koning Vajiralongkorn de grondwet anders weigert goed te keuren.

Door ANP - 13-1-2017, 16:04 (Update 13-1-2017, 16:04)

Premier en juntaleider Prayuth Chan-ocha meldde eerder deze week dat de nieuwe koning de grondwet niet zou ondertekenen. Hij wenste een aantal aanpassingen in artikelen die handelden over de bevoegdheden van hemzelf als koning. De premier gaat met hulp van een aantal experts de grondwet nu naar de wens van Vajiralongkorn veranderen.

Critici vinden dat opmerkelijk omdat de Thaise bevolking vorig jaar de grondwet al in een referendum heeft goedgekeurd. Maar volgens premier en interim-parlement is dat geen beletsel. De koning had tot 6 februari om zijn handtekening te zetten, anders was de grondwet automatisch vervallen. Met de aangenomen amendementen is er ruimte geschapen om veranderingen door te voeren.